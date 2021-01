Real Sociedad empresta o brasileiro Willian José para o inglês Wolverhampton

23/01/2021 | 10:35



Surpresa do início do Campeonato Espanhol, no qual liderou algumas rodadas, a Real Sociedad acaba de perder um de seus principais jogadores. O clube aceitou emprestar o atacante Brasileiro Willian José para o Wolverhampton, da Inglaterra, até o fim da temporada, com opção de compra.

Neste sábado, a equipe inglesa usou um vídeo no Instagram e #WelcomeWillian para anunciar a contratação do brasileiro. Na animação, um avião leva o atacante da Espanha até o estádio do clube, na Inglaterra.

Willian José chega à Premier League para jogar. O Wolverhampton necessitava de um centroavante após a lesão grave do mexicano Raúl Jiménez e viu no brasileiro uma boa opção para se manter em posições intermediárias, mas sem preocupação com o rebaixamento. O Wolves hoje ocupa o 14° lugar do Inglês, com 22 pontos. Caiu bastante justamente após a lesão do goleador.

O técnico português Nuno Espírito Santo vê muito potencial em Willian José e espera que a adaptação seja rápida, como foi na Real Sociedad. Pela equipe espanhola, o brasileiro anotou 62 gols. Repetindo o sucesso no clube inglês, pode ser adquirido em definitivo ao final do empréstimo.

O Wolverhampton terá de desembolsar aproximadamente 22 milhões de libras (R$ 164 milhões) para contratá-lo. O desempenho em campo vai definir o futuro do brasileiro, atualmente com 29 anos.