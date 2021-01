Após declarações de Maite Perroni, Dulce María posa ao lado da filha e dispara em suposta indireta: Sua vida não tem preço

23/01/2021 | 10:10



Parece que o clima anda pesado entre alguns integrantes do RBD! Depois que Maite Perroni causou polêmica ao explicar a ausência de Dulce María, que não participou da live realizada pela banda no final de 2020, Dulce publicou um texto em seu Instagram que pode ser entendido como uma suposta indireta para a antiga colega de grupo. Em entrevista para a Rolling Stone do México, Maite afirmou que Dulce não participou do evento porque não quis.

Em um vídeo em que posa com sua filha, Maria Paula, nascida em dezembro de 2020, a cantora deixou mais uma vez claro quais são suas prioridades na legenda da publicação:

Meu maior projeto. Quando você sorri, a minha vida se ilumina e me enche de esperança. Sua vida não tem preço, e estarmos aqui saudáveis e salvas, não trocaria por nada. Obrigada a Deus pela sua vida minha lucecita.

Em coletiva de imprensa realizada em novembro de 2020, Dulce já tinha explicado que sua decisão de não participar da live era por causa de sua gravidez e pelo momento de pandemia que o mundo ainda está sofrendo.

- Estou grávida, é algo muito desgastante, ainda mais em uma pandemia. Você tem que ir ao médico, é horrível porque você tem medo do vírus, não pode ver seus amigos, sua família... tem sido algo muito assustador para mim. E isso não me permite estar 100% nisso. E se você não se cuida, não está bem emocionalmente, você não tem muitas forças. E essas coisas para mim são prioridade, porque tem um ser que depende 100% de mim, disse a cantora na ocasião.