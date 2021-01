São Caetano firma parceria com Senai para promover startups

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



23/01/2021 | 00:11



Na corrida pela adesão ao conceito de cidade inteligente e de ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) das Nações Unidas, a Prefeitura de São Caetano, em parceria com o Senai local, quer abrir a cidade para que startups possam testar ideias inovadoras e soluções inteligentes para a gestão e os serviços públicos.

“Para isso, essa parceria com o UpLab do Senai é fundamental, pois é lá que essas iniciativas serão validadas. O trabalho realizado aqui é de nível muito avançado”, afirma o subsecretário de Inovação, Luiz Gustavo Morcelli.

Para se ter ideia do que tem sido desenvolvido no UpLab, duas startups foram conectadas para, juntas, produzirem algo único. A PWTech propõe criação de equipamento que torna a água em potável a partir do uso de placas fotovoltaicas da Solid.

Para o diretor da Escola e Faculdade Senai de Tecnologia Mecatrônica de São Caetano, Osvaldo Luiz Padovan, “a iniciativa é extremamente importante para o município e para o Senai, consolidando cada vez mais o conceito de inovação tecnológica e os novos modelos de negócio”.