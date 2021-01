Zara vai fechar loja no Golden Square Shopping no fim do mês

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



23/01/2021 | 00:09



A Zara, varejista espanhola do segmento de roupas, se prepara para uma reestruturação no Brasil, com foco no digital. Por conta disso, sete lojas serão fechadas ainda neste mês, entre elas a do Golden Square Shopping, em São Bernardo, aberta em 2013.

Em 2020, a marca anunciou encerramento de unidades em São José dos Campos (Interior) e Joinville (Santa Catarina). Estão previstos, além da loja da região, mais cinco fechamentos em Estados como Espírito Santo e Goiás. No ParkShopping São Caetano, que agora abriga única loja da marca na região, as atividades seguem normalmente.

“De acordo com o plano estrutural e econômico da marca, a Zara encerra no dia 31 de janeiro as atividades no Golden Square Shopping. O empreendimento segue o processo de fortalecimento do seu mix trazendo novas operações de segmentos diversos, que serão anunciados em breve já com início das atividades no primeiro trimestre deste ano”, informou o Golden, que não deu mais detalhes.

A Inditex, grupo responsável pela Zara, não se pronunciou sobre o assunto.