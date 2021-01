Lista tríplice à reitoria da USCS tem Prearo como mais bem votado

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



23/01/2021 | 00:40



O Consun (Conselho Universitário) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) definiu a lista tríplice com indicação para a reitoria para o próximo mandato, que se inicia neste ano. O atual reitor, professor doutor Leandro Campi Prearo, foi o mais bem votado no grupo.



Integram o bloco os professores doutores Maria do Carmo Romeiro (sete votos) e Eduardo de Camargo Oliva (quatro votos). O documento será enviado ao prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), a quem cabe definir quem vai gerir a autarquia municipal até 2025. A tradição é o chefe do Executivo referendar o nome que obteve mais adesões no conselho – assim, Prearo seria reconduzido à função.



Ex-diretor-geral do Instituto de Pesquisa e ex-pró-reitor de graduação da instituição, Prearo assumiu a reitoria da USCS em junho, depois que o professor doutor Marcos Sidnei Bassi renunciou ao cargo. À ocasião, Bassi havia se colocado à disposição para disputar, como candidato a vice, a eleição e saiu da direção da USCS para atender aos dispositivos eleitorais. Atualmente, Bassi é diretor superintendente do Diário.



O mandato de Prearo vai até o dia 28 de fevereiro. Até lá, Tite precisa anunciar seu escolhido para o cargo.



Maria do Carmo Romeiro é pró-reitora de pós-graduação e pesquisa na USCS. Eduardo Camargo de Oliva é um dos gestores de pós-graduação – os cursos de administração, com mestrado e doutorado.



Os desafios para o próximo mandato serão relacionados à pandemia de Covid-19, até porque, o setor universitário foi uma das áreas mais afetadas pela crise sanitária. Em recente entrevista ao Diário, Prearo citou que a perspectiva inicial da USCS era de maior êxodo e inadimplência, porém, medidas de parcelamento de dívidas, aliadas ao fato de a universidade ser um dos polos de testagem da Coronavac, a vacina da Sinovac contra a Covid, reduziram os prognósticos negativos.