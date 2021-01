Edilson se elegeu no período em que se dedicou aos negócios

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



23/01/2021



Edilson Santos (PV) é figura conhecida entre os que acompanham a política de Santo André de perto. Já tinha sido candidato a vereador, foi presidente de partido na cidade, trabalhou em governos locais. Mas foi justamente quando deu prioridade aos negócios particulares que Edilson conseguiu o que tanto almejava: ocupar uma das cadeiras na Câmara.

Oriundo da região da Vila Luzita, Edilson, 45 anos, passou os últimos quatro anos investindo tempo e trabalho em um açougue no Jardim Ipanema. Ele atua no ramo de carnes há décadas e garante ser um dos precursores do torresmo de rolo, iguaria que ficou famosa em 2019 por causa de outro estabelecimento do Grande ABC.<EM>

“Faço torresmo de rolo desde menino. Fazia para a família, para reunir os amigos em volta da mesa do almoço, aos fins de semana. Começou como uma brincadeira”, relembrou o parlamentar. “Eu comecei a fazer o torresmo de rolo antes daquele rapaz de São Caetano”, disse o verde, ao se referir a Zé do Brejo, dono de um bar em São Caetano, que fez sucesso nas redes sociais ao publicar imagens do aperitivo em 2019 – Zé do Brejo foi convidado a mostrar a receita em programas de televisão. “Além disso, também asso costela e faço o melhor frango assado de Santo André”, bancou Edilson.

Em suas páginas nas redes sociais, é comum o político postar fotos preparando os alimentos que vende diariamente em seu estabelecimento. “Em 2017, eu abri, junto com meu irmão, uma casa de assados e um pequeno açougue no Jardim Ipanema, em Santo André. Apesar de ser metido em política desde sempre, agora passei a ser conhecido como Edilson do torresmo de rolo”, brincou.

Edilson disse que começou a caminhada na política em 1992, ainda com 17 anos, quando atuou como ajudante de parlamentares da região. O hoje vereador pegou gosto pela política e acabou atuando junto de figuras conhecidas nas sete cidades. Uma delas foi o vereador por São Bernardo Otávio Manente (PPS), com quem trabalhou em 2004 – pai do deputado federal Alex Manente (Cidadania), Otávio foi presidente da Câmara – morreu em 2010.

Como vereador, Edilson pretende trabalhar pró-Vila Luzita. “Vou atuar por toda Santo André, mas quero ver uma unidade do Bom Prato na região da grande Vila Luzita.”