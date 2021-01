São Caetano repatria ídolo Luiz e mantém goleiros Caio e Arthur

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/01/2021 | 00:01



O São Caetano anunciou o retorno de um ídolo para este retorno da equipe à elite do Campeonato Paulista. Integrante do grupo que conquistou o Estadual em 2004, o goleiro Luiz, 37 anos, dono de 319 partidas com a camisa azulina, está de volta. Ao lado dos também arqueiros Caio e Arthur, foram os primeiros nomes confirmados pela diretoria para a competição.

“Com muita alegria retorno ao clube que me abriu as portas, que me deu suporte para chegar onde cheguei. Há sete anos não disputava o Paulista, é muito gratificante. Agora é trabalhar e montar um grupo forte, guerreiro”, disse Luiz.

Contratado junto ao Monte Azul após a Série A-2 do ano passado, Caio, 25, segue no elenco e visa seu primeiro Paulistão. “Quero deixar minha marca na história do São Caetano, que tem camisa muito forte, dada toda sua tradição.”

Revelado no clube, Arthur, 19, falou em “momento único”. “Precisaremos ter mais foco e mais concentração tanto nos jogos como nos treinos e no extracampo”, decretou.

NOVELA AD SÃO CAETANO

Foi adiada para segunda-feira a reunião envolvendo os secretários da Fazenda, Jefferson Cirne da Costa, e de Esportes de São Caetano, Renata Trevelin, que aconteceria na manhã de ontem, para tratar sobre a concessão de uso de espaço público na Rua Eduardo Prado, bairro Cerâmica, para a AD São Caetano. O motivo foi um pedido do prefeito Tite Campanella (Cidadania), que manifestou desejo de participar do debate. Entretanto, como não poderia ontem, solicitou a mudança para adaptar à sua agenda.

De acordo com reportagem do Diário na edição de ontem, informações dão conta de que o contrato de permissão de exploração do local pelo Azulão venceu. Por outro lado, o gestor da São Caetano Futebol Ltda, Nairo Ferreira de Souza, que presidiu o clube durante mais de uma década, afirmou que o acordo entre as partes – vigente desde 1992 – não tem prazo determinado. O dirigente disse ainda que a agremiação zela da melhor maneira pelo espaço, inclusive arcando com todos os custos.