Hyoran não prevê reta final fácil para o Atlético-MG: 'Cada jogo será uma final'

22/01/2021 | 20:28



Seis dos próximos oito adversários do Atlético-MG na reta final do Campeonato Brasileiro lutam contra o rebaixamento, mas isso não significa facilidades para Hyoran. O meio-campista prevê que "cada jogo será uma final".

"Os times que estão na parte de baixo, agora, vão estar brigando para não cair. Então, cada jogo para eles vai ser uma final, assim como para nós. Vão ser jogos muito difíceis, mas a gente sabe que a gente vai ter que se impor, porque nosso objetivo é o título e, para a gente conquistar, a gente precisa das vitórias. Então, é buscar aproveitar a pressão que eles têm contra o rebaixamento e buscar impor o nosso jogo, para buscar os pontos necessários para brigar por esse título", disse o jogador, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.

Hyoran, autor do gol atleticano no empate, por 1 a 1, com o Grêmio, no Olímpico, na quarta-feira, não se ilude quando analisa o Vasco, próximo rival, sábado, às 21 horas, em São Januário, 17º no campeonato.

"A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. A gente vai ter que fazer um jogo muito consistente. Eu acredito que a gente tem, sim, condições de ir lá buscar a vitória. Mas a gente sabe da dificuldade, pela situação do jogo, pelas circunstâncias e de como o Vasco está no campeonato também", disse um dos jogadores em melhor fase na equipe do técnico Jorge Sampaoli.

Teoricamente, o Atlético-MG possui uma sequência de desafios mais fáceis que os demais times que estão na briga pelo título. Os mineiros somam 54 pontos, em 30 jogos, na quarta posição, um ponto atrás do Flamengo, que se apresentou o mesmo número de vezes. O líder Internacional, dono de 59 pontos) e o vice-líder São Paulo (57) já entraram em campo em 31 oportunidades.

Entre os times grandes do futebol brasileiro, o Atlético-MG é o que está há mais tempo sem conquistar o campeonato nacional. Sua única taça foi obtida em 1971.