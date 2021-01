Luizão passará por cirurgia na mão e vai ser mais um desfalque na Ponte Preta

22/01/2021 | 19:27



A Ponte Preta perdeu um jogador para os últimos dois compromissos no Campeonato Brasileiro Série B. O zagueiro Luizão, titular durante toda a temporada, sofreu uma lesão na mão esquerda na partida diante da Chapecoense e precisará passar por um procedimento cirúrgico.

"Em Chapecó (SC) mesmo fomos ao hospital, onde fizemos o diagnóstico e houve a imobilização da fratura. Agora, vamos agendar a cirurgia. O procedimento não é muito complexo, mas é necessário e com isso, infelizmente, ele não atuará nas próximas partidas", confirmou o médico do clube, Felipe Abreu.

Além de Luizão, o técnico Fabinho Moreno terá outros problemas para escalar o time visando a partida diante do CRB, pela 37.ª rodada. O zagueiro Wellington Carvalho levou o terceiro cartão amarelo e também está fora. Nesta semana, o clube também comunicou a rescisão com Alisson, outro jogador do setor defensivo. Com isso, a zaga deve ser formada por Ruan Renato com Rayan ou Leo.

No meio campo, Luan Dias foi expulso e é outro desfalque. Guilherme Pato e Moisés, que entraram na derrota diante da Chapecoense, por 1 a 0, brigam pela posição. A boa notícia fica por conta do retorno do volante Barreto, que cumpriu suspensão e pode retomar o posto de titular na vaga de Dawhan.

A partida contra o CRB será no domingo, às 18h15, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas . A Ponte Preta tem 57 pontos na zona intermediária da tabela. Depois desse jogo, encerra sua participação diante do Figueirense, fora de casa.

O time deve entrar em campo com: Ygor Vinhas; Apodi, Ruan Renato e Rayan (Leo) e Yuri; Barreto (Dawhan), Vinícius Zanocelo, Camilo e Guilherme Pato (Moisés); Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.