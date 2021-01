Trajetória de lições

Luís Felipe Soares

24/01/2021 | 07:00



O caminho para estar no posto de maior líder de um país conta – ou deveria contar – com diversos ensinamentos aprendidos. São essas experiências que ajudam a lidar com divergências, complicações inesperadas e problemas que podem ser resolvidos da melhor maneira possível para todos os envolvidos. Acabam por ser resoluções que fazem a vida andar com maior facilidade, sendo que parte do papel de presidente é fazer com que os caminhos de uma nação sejam construídos de maneira próspera.

É o começo dessa trajetória que marca o material apresentado na série Diário de Uma Futura Presidente. A atração original do Disney+ dos Estados Unidos ganhou capítulos na versão brasileira do serviço de streaming e está prestes a ter sua primeira temporada completa disponível para os assinantes no País. A atração conta com dublagem e legendas em português.

Os dez capítulos, cada um com aproximadamente 20 minutos de duração, fazem viagem pela infância de Elena Cañero-Reed, eleita presidente dos Estados Unidos. Ela relembra do passado ao reler o que tinha escrito em seu diário no período do ensino fundamental. Então todas as ações ocorrem ao redor da garota Elena (papel de Tess Romero), 12 anos, e que inicia vivência na 6ª série.

Apesar de o nome do programa fazer referência a um cargo sério, o conteúdo é de um seriado infantojuvenil comum. O show aposta nas lições que a protagonista aprende em meio a diversos fatos que movimentam sua vida, tanto pessoal quanto no colégio. Entre os ensinamentos estão se preparar para momentos inesperados, cumprir promessas, tentar diálogo entre problemas, a importância de dizer a verdade e a complexidade da paciência. Claro que tudo acontece entre algumas confusões vividas por Elena, como a tensão para apresentar um trabalho escolar que foi esquecido ou saber como se reaproximar de uma antiga amiga.

Diário de Uma Futura Presidente se divide entre assuntos sociais, raciais e políticos ao mesmo tempo em que busca entreter. Assistir na companhia dos adultos pode ser uma boa forma de estimular discussões produtivas para os cidadãos e líderes do amanhã.

Show aposta em muita diversidade, principalmente ao retratar família de origem cubana que vive nos Estados Unidos;



Uma segunda temporada do programa está confirmado e deve ser colocado on-line no serviço de streaming ainda neste ano.

Os Estados Unidos têm novo presidente pelos próximos quatro anos. Na quarta-feira (20), Joe Biden, do Partido Democrata, assumiu o posto de maneira oficial em evento em Washington, capital norte-americana, após ter vencido as eleições ocorridas em novembro de 2020. Aos 78 anos, o advogado e político será o 46° líder do país da América do Norte, atuando em mandato até 2024 na companhia da vice Kamala Harris, primeira mulher a ocupar o cargo.

Líder brasileiro tem missão de articular vontades do povo

O cargo de presidente do Brasil é a principal liderança do País. A eleição para a escolha de quem ocupará o lugar ocorre a cada quatro anos, com a última edição tendo sido realizada em 2018, quando Jair Bolsonaro (sem partido) foi eleito. O mandato é de quatro anos.

O candidato precisa preencher certos requisitos estabelecidos pela Constituição Brasileira (conjunto de normas que serve de base para ações de uma instituição, entre elas um país). Entre as exigências estão o fato de ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado, ter idade mínima de 35 anos e ter residência no Brasil há pelo menos um ano antes do pleito. Seja homem ou mulher, também não pode ter substituído o atual presidente nos seis meses antes da data marcada para a disputa.

É o presidente o principal articulador das vontades da população ao sancionar ou rejeitar leis aprovadas pelo Congresso, propor emendas à Constituição e discutir projetos que serão avaliados por deputados e senadores, por exemplo.

A decisão de quem vence a disputa acontece por meio de votação obrigatória para alfabetizados maiores de 18 anos e menores de 70 anos. A próxima eleição presidencial brasileira ocorre em 2022.