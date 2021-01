Aplicativo Spotify Kids lança playlists compartilhadas

Do Dgabc.com.br



24/01/2021 | 07:00



O Spotify Kids lançou neste mês playlists compartilhadas. A ideia é que o recurso ajude os pais e/ou responsáveis dos pequenos usuários a monitorarem sobre a experiência dos filhos dentro da plataforma musical e dinamize a interação.

A novidade permite que os adultos criem, revisem e compartilhem listas de canções com as crianças. Tudo é realizado dentro do streaming padrão utilizado pelo público mais velho, com esse público compartilhando as reuniões de faixas que fizeram diretamente na conta infantil. Configurações de bloqueio de certas músicas individuais ou de histórias de áudio complementam a função.



O app foi lançado no Brasil em 2020. Ele é exclusivo dentro do pacote premium família do Spotify.