Doses das vacinas contra a covid-19 vindas da Índia seguem de SP para o Rio

22/01/2021 | 18:17



As 2 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus desenvolvidas pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneza produzidas na Índia desembarcaram no Brasil pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). O avião da companhia Emirates que trouxe as doses tocou solo brasileiro às 17h27. As doses seguem agora para o Rio de Janeiro, para o Aeroporto do Galeão, onde devem chegar às 21 horas. Lá, está previsto pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e entrevista coletiva.

Apenas parte da imprensa pôde acompanhar o desembarque das vacinas em São Paulo.

A administração do aeroporto bem como o Ministério da Saúde justificam que por questões sanitárias e de segurança, apenas fotógrafos e cinegrafistas teriam acesso a Pazuello e à área de desembarque das vacinas.

As doses que chegaram a São Paulo devem integrar a primeira rodada de aplicações do Plano Nacional de Imunização (PNI) que conta, até o momento, com a liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de aplicação de 12,8 milhões de doses.

Também acompanharam o chegada das vacinas os ministros das Comunicações, Fábio Faria, e das Relações Internacionais, Ernesto Araújo.