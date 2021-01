Gabi Brandt diz que está a caminho da maternidade: - Nosso Henri está chegando!

22/01/2021 | 18:10



Gabi Brandt está esperando seu segundo filho com o cantor e influenciador Saulo Poncio. A influenciadora, de 25 anos de idade, já é mãe de Davi, de um ano e meio de vida. A grande novidade é que Henri já está chegando! O casal publicou que já está indo para a maternidade.

A caminho da maternidade pra encontrar meu amor! Nosso Henri está chegando! Que Deus esteja conosco.

Brandt também compartilhou o momento nos Stories e escreveu:

Felicidade de quem está indo parir! Glória! Vem filho!

Mais cedo, a influencer postou uma série de vídeos mostrando os detalhes do quartinho da criança - que ficou uma fofura em tons de cinza e com ovelhinhas.

- A perfeição do quarto, gente. Estou emocionada. Ficou pronto nos 45 do segundo tempo. Ficou incrível, do jeitinho que eu tinha imaginado.

Na reta final da gravidez, a ex-participante do De Férias com o Ex chegou a comentar que fez uma biópsia para saber se estava com câncer.

Que bom que deu tudo certo, né? estamos ansiosos para ver a carinha de Henri. Que venha com saúde!