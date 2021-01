Guarani lida com desfalques para enfrentar o Avaí na penúltima rodada da Série B

22/01/2021 | 17:38



O Guarani bem que lutou e se recuperou após a chegada de Felipe Conceição, mas as três derrotas seguidas acabaram com as chances de acesso. Agora, resta cumprir tabela na Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 18h30, contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis, pela 37.ª rodada, a penúltima.

O treinador não poderá contar com Lucas Crispim, expulso na derrota para o Vitória, por 2 a 1, e nem com Bruno Sávio, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Rickson deverá pegar a vaga do primeiro, enquanto o substituto do titular do ataque segue indefinido.

Júnior Todinho e Renanzinho, que volta de quarentena após se recuperarem da covid-19, brigam pela posição. O setor ofensivo ainda terá o reforço de Pablo, que volta à sua posição de origem, uma vez que Cristóvam reassume a lateral direita. Ele estava suspenso.

Na lateral esquerda, Eliel deverá pegar o lugar de Erick Daltro. Por fim, Didi e Romércio brigam por uma posição no meio-campo. O restante do time não deverá ter modificações. Mas Felipe Conceição já avisou que agora já pensa na temporada 2021 e pode fazer algumas experiências nestes últimos jogos. O Guarani tem 48 pontos - sem chances de acesso e livre do risco de rebaixamento para a Série C.

O time deve entrar em campo com: Gabriel Mesquita; Cristóvam, Wálber, Didi (Romércio) e Eliel; Marcelo, Rickson e Rangel; Pablo, Júnior Todinho (Renanzinho) e Waguininho.