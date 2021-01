Atriz Claudia Rodrigues fala sobre luta contra esclerose múltipla

22/01/2021 | 17:10



A batalha de Claudia Rodrigues contra a esclerose múltipla não tem sido nada fácil. Diagnosticada há 21 anos, a atriz, de 50 anos de idade, vem lutando desde então para conter os avanços da doença. Em entrevista à Veja, Claudia contou que faz fisioterapia, fonoaudióloga, musculação, hidroginástica e toma nove remédios por dia.

- Já me livrei da cadeira de rodas, das muletas e, em breve, poderei me equilibrar sem o auxílio do andador. Em casa, crio personagens e ensaio meus textos diariamente. Tenho limitações, claro, mas me sinto forte para voltar a atuar. Sentada, consigo fazer tudo, inclusive comédia. Estar com o público é a minha vida. E luto o tempo todo por ela.

A artista foi internada pela última vez em novembro e correu o risco de perder os movimentos.

- Já passei pela situação de estar internada três meses e receber visita de um padre para me dar a extrema-unção. Numa delas, vivi o que muita gente chama de experiência de quase morte, em que a pessoa tem a sensação de se ver fora do corpo. Lidar com a finitude tão de perto é uma lição que venho aprendendo há vinte anos, quando fui diagnosticada com a doença.

Torcemos pela melhora da atriz a cada dia!