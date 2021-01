Maite Perroni causa polêmica ao explicar ausência de Dulce Maria em live do RBD: - Não quis participar

22/01/2021 | 16:10



Maite Perroni revelou detalhes da ausência de Dulce Maria na live feita no final de 2020 com os integrantes do grupo RBD! Em entrevista para a Rolling Stone do México, divulgada na última segunda-feira, dia 18, Maite disse que a ex-colega de banda não quis comparecer no evento:

- Dulce não quis participar, não por causa da gravidez, ela só não queria fazer parte do grupo agora, então não tivemos que esperar por ninguém, porque não ia acontecer de forma diferente.

Maite disse também que cada integrante está focado em seus projetos pessoais, mas que existe amor e respeito, e comentou também sobre a ausência de Poncho Herrera na live:

- Não podíamos fazer turnês, estamos todos em nossos respectivos projetos. Aqueles de nós que estavam no show teriam sido os mesmos hoje ou amanhã, aqueles que não estavam lá eram por escolhas pessoais e você entende que há amor e respeito. Poncho está focado em sua carreira de ator e fazendo isso de forma excelente.