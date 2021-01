Tierry dá detalhes de relacionamento e fala sobre como foi a primeira vez com Gabi Martins: - Uma química gigante

22/01/2021 | 16:10



O namoro está indo muito bem! Após um começo conturbado, Gabi Martins e Tierry assumiram o relacionamento e agora não se desgrudam mais! E para responder curiosidades de seus seguidores, o cantor sertanejo deu mais detalhes sobre o primeiro beijo e sobre a primeira vez que transou com a amada.

Primeiro, ele contou que no primeiro encontro só rolou um beijo:

- Esse primeiro beijo foi um processo. A gente ficou, dormiu na mesma cama, mas não fizemos nada. Ela falou: me respeita, eu estou te dando confiança. E foi desse jeito. Só rolou um beijo, de dez minutos.

Já em relação a primeira vez que ambos transaram, Tierry contou:

- Uma química gigante. Aí eu falei assim: meu Deus, tô lascado, porque é aqui que eu quero ficar.

Depois, ainda contou o que o fez se apaixonar pela Gabi:

- Foi a forma que ela também lutou contra um mundo para ficar comigo.

E você sabia que a ex-BBB já está aprovadíssima pela sogra?!

- A minha mãe amou a Gabi. Quem é que não ama essa criatura engraçada? Minha mãe adorou. Tanto que mudou até o voo para a gente poder almoçar juntos.

O cantor ainda explicou que está tudo bem no namoro deles:

- Tá tudo ótimo, graças a Deus. Claro que no início do relacionamento a gente tem uma série de coisas que a gente vai se adequando, que um não gosta no outro e a gente vai conversando e se encontrando.

No vídeo em que respondeu a essa pergunta, ele ainda escreveu o seguinte texto:

Se adaptar ao novo dá trabalho, mas quando quer, dá certo.

Fofos, né?