Como contratar seguro viagem com desconto; Seguros Promo é confiável?

Redação

Do Rota de Férias



22/01/2021 | 15:48



Contratar um seguro viagem é essencial para rotas no exterior e, muitas vezes, no Brasil também. A dúvida é escolher a melhor opção entre os diversos planos disponíveis no mercado. Na hora de fazer as pesquisas e fechar os contratos, nós optamos pelo Seguros Promo. O motivo é simples: a plataforma compara as ofertas de uma série de empresas e as exibe de uma vez na tela, o que economiza um tempão.

É exatamente pelo fato de trabalhar com grandes marcas, como Assist Card, GTA, Travel Ace e Affinity, que a Seguros Promo é confiável. De quebra, o serviço oferece ótimos descontos. Para os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom Seguros Promo ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto”, ao fechar o contrato, há 5% de desconto garantido.

Afinal de contas, o que é o Seguros Promo?

A Seguros Promo é uma empresa que reúne os mais completos planos de seguro viagem do mercado. Na prática, o site consolida as informações das grandes seguradoras e exibe as cotações que oferecem os melhores preços para os destinos que você escolher.

Quem entra no sistema pode buscar por seguro viagem na Europa, nos EUA, no Caribe e em diversos países da América do Sul, inclusive o Brasil, e dos outros continentes.

Por que ter um seguro viagem?

Alguns lugares, como os países que fazem parte do Tratado de Schengen, exigem o seguro viagem. Nem sempre essa informação é checada no aeroporto, mas caso ocorra, é preciso apresentar o voucher na hora. Isso ocorre em diversas nações da Europa. Assim, seguro viagem em Portugal, Itália, Espanha e França, entre outros destinos, é obrigatório.

Nos EUA, no Caribe e em outros lugares do planeta, como Ásia, África e Oceania, o serviço não é exigido, mas vale muito a pena fazer. Motivos não faltam: as despesas em hospitais no exterior são, geralmente, caríssimas. Uma simples dor de ouvido tratada em uma emergência nos EUA, por exemplo, chega a custar US$ 1.000.

No Brasil, por sua vez, é sempre bom checar se o seu plano de saúde cobre a região que irá viajar. Do contrário, vale a pena fechar o seguro viagem.

Os preços, em geral, cabem no bolso, ainda mais se comparados de forma percentual com todos os gastos embutidos no roteiro. Em caso de imprevistos, você não se arrependerá de ter investido no serviço. Do contrário, as dores podem ser grandes.

Como a gente nunca sabe o que vai acontecer, o conselho dos viajantes profissionais do Rota de Férias é: nunca viaje sem seguro viagem. Compare sempre os melhores planos e preços antes de fechar o pacote. E é aí que a Seguros Promo entra como grande aliada

A Seguros Promo é confiável?

Sim. Nossa equipe já recorreu a Seguros Promo para contratar planos da Travel Ace, da Assist Card e da GTA. Felizmente, nunca precisamos usar em casos graves, mas leves. E foi tudo muito prático. É impressionante como o atendimento é preparado e resolve seus problemas na hora que mais precisa.

De quebra, o site é intuitivo e facilita muito a vida na hora de fazer as comparações e achar descontos e cupons de seguros viagem. Por conta da parceria que a Seguros Promo tem com as marcas, muitas vezes os valores encontrados no site são inferiores até mesmo os oferecidos nas páginas oficiais das seguradoras.

Na hora de fazer uma cotação, não esqueça de usar o cupom Seguros Promo ROTADEFERIAS5 para ganhar 5% de desconto.

Como contratar seguro viagem na Seguros Promo – passo a passo

1 Acesse aqui o site da Seguros Promo. De cara, aperte o botão “Pegar cupom de desconto” para garantir o cupom com 5% de desconto (repare, na URL, que estará aparecendo, ao fim do endereço do site, ROTADEFERIAS5).

2 Em seguida, indique o destino da viagem e a data de embarque e desembarque no Brasil. Preencha os campos com seu nome, e-mail e celular. Por fim, dê “Pesquisar seguro viagem”.

3 Na próxima tela, já serão listadas as melhores opções em relação ao custo-benefício. Você pode aplicar os filtros no menu superior para selecionar seguradoras, pesquisar coberturas específicas ou solicitar que os resultados sejam exibidos a partir dos menores preços.

4 Ao escolher um plano, clique em “Ver cobertura completa” para checar todos os detalhes. Na tela seguinte, você poderá conferir dados como franquia, as coberturas oferecidas (para gestantes e esportistas, por exemplo) e se tem cobertura odontológica, entre outros detalhes. Caso contemple suas necessidades, aperte o botão “Comprar”.

5 Uma janela aparecerá para reforçar se você está de acordo com a cobertura. Caso positivo, clique em “Continuar” e preencha os dados solicitados, tanto do assegurado como a opção de pagamento. Aqui, dá para você acrescentar também outras pessoas para as quais deseja contratar o plano, como familiares que viajam contigo.

6 Depois de preencher todos os campos rolando a página para baixo, confira, antes de clicar em “Efetuar pagamento”, se o cupom ROTADEFERIAS5 está aplicado. Caso contrário, digite-o neste campo para garantir 5% de desconto. A partir daí, basta encerrar o procedimento. O voucher eletrônico será enviado para seu e-mail e basta levá-lo contigo (nas versões impressa e digital, de preferência) para a viagem.

