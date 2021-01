Conheça as atrações de Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



22/01/2021 | 15:48



Santo Antônio do Pinhal, uma pequena e charmosa cidade no coração da Serra da Mantiqueira, é um ótimo destino para quem quer curtir alguns dias de calmaria. A 172 km da capital paulista, o local se destaca por suas belezas naturais e atrações para todas as idades.

Santo Antônio do Pinhal: principais atrações



No centro da cidade, cuja arquitetura traz traços da cultura europeia e oriental (comunidades presentes na região), os turistas podem visitar a igreja da Matriz, o Mirante, a fonte de Santo Antônio – com uma bica de água fresca que desce das montanhas –, além de passar um bom tempo batendo papo com os moradores, sempre simpáticos e calorosos. Outra opção são as diversas lojinhas do centro da cidade, que oferecem lembrancinhas, artesanato local, roupas e até mesmo móveis requintados e obras de arte.

As principais atrações de Santo Antônio do Pinhal estão ligadas direta ou indiretamente à natureza. Os visitantes podem fazer trilhas com diversos graus de dificuldade, conhecer bosques, rios, cachoeiras e nascentes. A Cachoeira do Lajeado é um dos pontos turísticos mais famoso do pedaço.

O Pico Agudo, cartão postal da cidade, também vale a visita. Ele tem 1.700 metros de altitude e sempre deslumbra os turistas com a beleza da vista de 360°, de onde é possível contemplar as montanhas da Serra da Mantiqueira, do Sul de Minas e do Vale do Paraíba. Ali, é possível assistir a diversos praticantes de asa delta e parapente, que realizam voos no local. Caso o viajante seja aventureiro e queira experimentar a sensação de ganhar os céus da cidade, há diversas empresas que agendam voos com instrutores preparados.

Sugestão de hospedagem



A Pousada Quatro Estações de Pinhal reúne acomodações confortáveis, requinte e muito verde. Em janeiro, os pacotes de final de semana para casal têm tarifas a partir de R$ 1.270, com café da manhã. Vale destacar que o local é pet friendly e cobra uma taxa fixa para receber os amigos peludos – R$ 75, independentemente do período de hospedagem. São aceitos cães de pequeno e médio porte.

Para preservar a segurança e a saúde dos hóspedes e dos colaboradores, todas as operações da Pousada Quatro Estações de Pinhal estão seguindo rigorosamente os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa.

Entre as medidas adotadas estão: obrigatoriedade de responder ao questionário da Secretaria Municipal de Saúde, uso de máscaras de proteção, distanciamento social, aferição de temperatura no check-in e disponibilização de álcool em gel em todas as áreas comuns. Além disso, a limpeza dos chalés é realizada somente na saída dos viajantes. Como sugestão, o local orienta ainda que os hóspedes levem os próprios travesseiros, cobertores e talheres (caso não queiram, é possível usar os itens da pousada).

