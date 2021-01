São Caetano adia reunião para discutir concessão ao Azulão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



22/01/2021 | 15:47



Foi adiada para segunda-feira, 25, às 15h, a reunião envolvendo os secretários da Fazenda, Jefferson Cirne da Costa, e de Esportes de São Caetano, Renata Trevelin, que aconteceria na manhã desta sexta-feira, 22, para tratar sobre a concessão de uso de espaço público na Rua Eduardo Prado, bairro Cerâmica, para a AD São Caetano. O motivo do adiamento foi um pedido do prefeito em exercício, Tite Campanella (Cidadania), que manifestou desejo de participar do debate. Entretanto, como não poderia nesta sexta, solicitou a mudança para adaptar à sua agenda.

De acordo com reportagem do Diário na edição desta sexta-feira, informações dão conta que o contrato de permissão de exploração do local pelo Azulão venceu. Por outro lado, o gestor da São Caetano Futebol Ltda, Nairo Ferreira de Souza, que presidiu o clube durante mais de uma década, afirmou que o acordo entre as partes - vigente desde 1992 - não tem prazo determinado. O dirigente disse ainda que a agremiação zela da melhor maneira pelo espaço, inclusive arcando com todos os custos.

Sobre a questão de a AD cobrar mensalidade dos sócios dentro de um espaço público, Nairo revelou que para qualquer munícipe pode se associar por valor de aproximadamente R$ 70 e há cobrança mensal para ajudar o clube na manutenção das instalações e equipamentos.