10 empresas que podem ajudar com a transformação digital

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/01/2021 | 13:18



Não é nada fácil gerir uma empresa. Afinal, há uma série de planilhas, e-mails e burocracias que acabam gerando gargalos que atrapalham o crescimento dos negócios. Por isso, digitalizar processos internos, buscando por tecnologias que se adaptem à realidade da companhia, pode ser essencial.

De acordo com um estudo da IBM, 51% dos empresários afirmam que a transformação digital será prioridade para os próximos dois anos. Entre os benefícios desse processo dentro das empresas estão: ganho de tempo e produtividade, otimização de procedimentos, aprimoramento de fluxos de trabalho, entre outros.

Mas, afinal, como sair do analógico e ir para o digital de forma eficiente? Atualmente, existem algumas empresas que podem te ajudar neste processo. Confira!

Workflow otimizado

Controlar prazos, buscar documentos, gerenciar aprovações online e saber todos os processos internos da empresa são características primordiais de um workflow otimizado. A Vianuvem atua justamente com a missão de desburocratizar processos de TI de grandes empresas. A plataforma permite que companhias construam processos digitais sem nenhuma burocracia, sem grandes consultorias e sem ter altos investimentos em tecnologias.

Telefonia em nuvem

Com a chegada da pandemia de covid-19 e a necessidade do trabalho remoto – que antes engatinhava no Brasil –, muitas empresas se viram em uma encruzilhada para continuar realizando o atendimento aos clientes com a equipe toda em casa. Aqui, a solução foi apostar na telefonia em nuvem (ou VoIP), como a oferecida pela Nvoip. Por meio das URAs (Unidades de Resposta Audível), é possível controlar os fluxos de ligação e programar atendimentos automáticos, garantindo interação e direcionamentos corretos para os usuários. Além disso, o VoIP permite a integração com outros sistemas de comunicação.

Transformação digital em todas as camadas do negócio

Quando o assunto é transformação digital de uma marca, existem diversos processos até que a digitalização ocorra, de fato, de ponta a ponta. E pode ser uma jornada um tanto quanto complexa. A Driven.cx trabalha exatamente com essa missão. Centrada na experiência do consumidor, a empresa tem em seu portfólio uma expressiva penetração nos segmentos varejo e indústria, e atende marcas como Havaianas, Bradesco, Tramontina, Três Corações, Globo e Pague Menos.

Terceirização de vendas no mundo digital

Com a chegada da pandemia, surgiram desafios para quem ainda vendia apenas no modo tradicional. Neste cenário, apareceu uma alternativa no mercado brasileiro, que já era bem difundida no exterior: a terceirização de vendas. É como atua a SalesFarm, que terceiriza a força de vendas por meio de um software e tem como objetivo conectar empreendedores e vendedores. A empresa oferece uma ferramenta completa para usuários que estão em busca de soluções inteligentes para capilarizar ainda mais seus negócios no meio digital.

Softwares de gestão auxiliam nas tomadas de decisões

Diminuir erros humanos e economizar tempo e dinheiro é fundamental em momentos de crise. Os softwares estão aí para ajudar os empresários a montar um planejamento estratégico, tático e operacional para prevenir, minimizar ou superar os impactos de uma emergência. O ERP360 da Elevor, por exemplo, automatiza processos, reduz o retrabalho e aumenta a eficiência operacional das companhias. Hoje, o sistema conta com cerca de 100 módulos diferentes, que podem ser contratados conforme a necessidade do cliente.

Background check facilitado

Comumente utilizado para contratação de colaboradores, fornecedores, transportadoras, onboarding digital de novos clientes e análises em fusões ou aquisições de empresas, o background check é um conjunto de verificações de antecedentes de pessoa física ou jurídica. Neste contexto, as soluções da upLexis permite que equipes realizem mais verificações em um curto espaço de tempo, podendo tomar decisões mais assertivas e focar a sua energia em atividades mais estratégicas da área.

Inteligência Artificial para auxiliar no recrutamento e gestão de colaboradores

Hoje, as companhias podem contar com softwares que facilitam todo o trabalho da área de recursos humanos, de forma ágil e inovadora. Um exemplo é a Sólides, plataforma completa de RH com People Analytics e gestão comportamental que automatiza a atração, o desenvolvimento e a retenção de talentos de uma empresa por meio de inteligência de dados. Os resultados disso tudo são funcionários muito mais engajados e setores de alta performance.

Otimização da área de TI

A área de TI é um exemplo de função que corrobora para o crescimento de uma corporação. Com os profissionais da área, é possível criar soluções utilizando tecnologias como, data center, aplicações em nuvem, ciência de dados e inteligência artificial, gerando vantagem competitiva para toda a empresa. Contudo, para que eles consigam atuar com alta performance, a utilização de ferramentas digitais é de extrema importância. A SGA TI em Nuvem, por exemplo, cria soluções para desafios reais que afetam empresas de diversos segmentos e portes, por meio de novas tecnologias em conjunto com a área de TI.

Big Data para personalizar atendimento ao consumidor

O varejo é um grande acumulador de dados comportamentais. Neste contexto, entender e predizer os hábitos de compra passa a ser fundamental para oferecer relevância na comunicação e aumento de vendas e rentabilidade em todo o ciclo de vida dos consumidores. Para ter este entendimento, a melhor ferramenta é o big data analytics, que consegue analisar, modelar e apontar analiticamente as informações coletadas nos pontos de venda. Como é o caso da solução da Propz. Ela aplica tecnologias que entendem, predizem e reagem ao comportamento de consumo em tempo real e de forma automatizada.

Ofereça soluções personalizadas

Para que a digitalização de processos seja efetiva, é essencial fazer um diagnóstico detalhado que identifique quais são as reais necessidades de uma empresa e implementar soluções personalizadas para atender essa demanda. Um exemplo de companhia que atua dessa maneira é a Samba Digital, unidade de negócios da Sambatech, focada no conceito de transformação digital. Ela promove mudanças culturais dentro das corporações, adapta o modelo de negócios e entrega produtos customizados ao cuidar de ponta a ponta das necessidades do cliente, indo desde a identificação do problema até a implementação das tecnologias desenvolvidas, como software e aplicativos.