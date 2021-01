Confira os principais produtos de tecnologia lançados nesta semana

Bianca Bellucci

22/01/2021 | 13:18



As empresas de tecnologia vivem em constante expansão. Em busca de entregar cada vez mais novidades para os usuários, elas semanalmente colocam nas prateleiras novos produtos. Para você não perder nenhum lançamento, o 33Giga reúne o que chegou ao mercado brasileiro nesta semana. Os itens são referentes ao período entre 15 e 21 de janeiro. Confira!

Roteador Huawei AX3 Dual-Core, da Huawei

O novo roteador da Huawei é recomendado para gamers, streamers e consumidores que buscam por uma melhor experiência de rede. Isso porque o Huawei AX3 Dual-Core é equipado com processador de 1.2GHz, traz a tecnologia Wi-Fi 6 e recursos que prometem maior estabilidade, velocidade e eficiência para a internet.

Aqui, o maior destaque é o Wi-Fi 6. Com ele, o roteador é capaz de fornecer uma conexão wireless estável, eficiente e rápida, atingindo velocidades de 3000 Mbps, com menos interferências e baixa latência. Com a tecnologia de OFDMA e CPU Gigahome quad-core de alta potência, por sua vez, o produto é capaz de enviar dados para vários aparelhos simultaneamente (máximo de 4 em 2.4 GHz e máximo de 16 em 5 GHz), além de conseguir conectar simultaneamente até 128 dispositivos em bandas duplas.

O roteador da Huawei já pode ser adquirido por meio dos principais parceiros varejistas da marca pelo preço sugerido de R$ 749.

Linha Philco Roku TV

A Roku e a Philco anunciaram a chegada dos novos modelos Philco Roku TV. Os produtos oferecem streaming descomplicado em quatro tamanhos de tela: 32, 42, 50 e 58 polegadas. No entanto, apenas a versão de 50 polegadas já está nas prateleiras, pelo preço sugerido de R$ 3.399. Os outros aparelhos estarão disponíveis nos próximos meses.

O maior diferencial dos televisores é o sistema operacional Roku embarcado. Por meio dele, os consumidores podem acessar os canais de streaming diretamente da tela inicial e desfrutar de opções populares como Netflix, Disney+, Globoplay, Telecine Play, Amazon Prime Video e HBO GO. Além disso, canais gratuitos como Pluto TV e Vix estão disponíveis, assim como DIRECTV GO, Spotify, Looke e Playkids.

Aspirador robô Mi Robot Vacuum-Mop, da Xiaomi

O Mi Robot Vacuum-Mop, robô aspirador de pó inteligente da Xiaomi, limpa e passa pano no chão, sendo possível controlá-lo em tempo real via aplicativo, compatível com os sistemas Android e iOS. Preço sugerido: R$ 3.999,99.

Para realizar a limpeza completa, o dispositivo possui 15 sensores, que conseguem ultrapassar degraus de até 2 cm e remover sujeiras com seu poder de sucção de 4 níveis ajustáveis. O robô ainda apresenta alto-falantes integrados, capazes de comunicar por voz sobre os status de funcionamento e outras informações durante a higienização.

Também vale destacar sua independência. Quando a bateria estiver inferior a 20%, o Mi Robot Vacuum-Mop retornará automaticamente para ser carregado até 80% e, em seguida, continuará com o trabalho do ponto que parou.

