Em meio a tratamento contra câncer, marido de Ana Hickmann é surpreendido ao voltar ao trabalho

22/01/2021 | 13:10



Ana Hickmann mostrou a surpresa que o marido Alexandre Correa recebeu no último dia 11 de janeiro, quando voltou ao trabalho após ficar internado entre os dias 25 de dezembro e 7 de janeiro por causa de uma bacteremia que surgiu em meio ao tratamento contra um câncer na região do pescoço.

Recebido com balões e uma salva de palmas dos funcionários, Alexandre se emocionou e agradeceu aos colegas:

- De coração, muito obrigado. Confesso que eu vi a morte de perto e não é muito legal. E estar aqui para mim perto das pessoas que eu amo... De fato, da minha segunda família, é a segunda coisa depois de ver a minha família propriamente dita que me deixa mais feliz. Muito difícil. Não desejo nem para o meu pior inimigo o que eu passei. Quase joguei a toalha de tanto medo que eu senti. Mas, eu acho que valeu tudo, por momentos como esse. E vai dar tudo certo. Muito obrigado, viu, gente, disse.

Após se recuperar do momento cheio de emoção, Alexandre declarou:

- Nove da manhã, meu ouvido já de um tuim, porque eu fiquei muito emocionado. Aqui é a minha segunda família, aqui é a minha segunda casa. Aos meus funcionários, aos meus colaboradores, que na verdade não são nem funcionários e nem colaboradores, são meus irmãos... de luta de todos dias. Afinal, ser empresário no Brasil é lutar todos os dias. Muito obrigado. Do fundo do meu coração.

Alexandre ainda falou sobre como estava sendo voltar ao escritório para trabalhar depois de 15 dias internado:

- Voltando ao escritório para trabalhar depois de 15 dias de rebordosa hospitalar e vamos lá com essa cara de morto vivo, parecendo um figurante de Michael Jackson, mas vamos que vamos