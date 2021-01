Adele e Simon Konecki chegam a acordo sobre o divórcio quase dois anos após a separação

22/01/2021 | 13:10



Quase dois anos após o anúncio da separação, Adele e seu ex-marido, Simon Konecki, chegaram a um acordo final sobre os termos do divórcio. De acordo com a revista People, ambos entraram com um processo de julgamento no tribunal de Los Angeles nessa sexta-feira, dia 22. O documento, porém, não foi registrado e nem assinado por um juiz para que o fim do casamento seja mesmo oficial.

Lembrando que o casal, que é pai de Angelo, de oito anos de idade, anunciou o fim da separação em abril de 2019. Os dois estavam juntos há sete anos. Na época, cinco meses após o anúncio, a cantora entrou com o pedido de divórcio citando divergências irreconciliáveis como motivo do término e pedindo guarda conjunta do filho.

O que falta ser definido é se haverá pensão e como será feita a separação dos bens e propriedades.

Mesmo com o fim do casamento, os dois mostraram que se dão bem. Isso porque na pandemia do coronavírus, eles estavam morando em casas separadas, mas na mesma rua, para que o acesso ao filho fosse facilitado para ambos. Na época, em maio de 2020, uma fonte havia detalhado:

- Eles estão fazendo o que é melhor para o Angelo.

Sem assumir nada oficialmente, Adele esteve sob rumores de que estaria namorando o rapper Skepta.