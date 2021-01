Família quer que Silvio Santos se mude de casa

22/01/2021 | 11:10



A família de Silvio Santos está tentando convencer o apresentador a mudar de casa. Há décadas, o veterano da TV mora em uma mansão no Morumbi, bairro de São Paulo, mas segundo informações do colunista Leo Dias, a esposa dele, Íris Abravanel, quer que ambos se mudem para outra mansão luxuosa localizada em Alphaville, em Barueri.

A esposa do dono do SBT comandou essa nova construção não só porque oferece mais luxos e comodidades, mas sim, porque filhas do casal moram por lá. Além disso, a sede da emissora ficaria mais perto para que Silvio pudesse se locomover. Outro motivo seria a necessidade de reformas mais urgentes na casa do Morumbi.

Porém, parece que Silvio está irredutível e não pretende se mudar da residência de mais de dois mil metros quadrados e que possui diversas áreas de lazer, como piscina e sauna. Lembrando que foi nessa propriedade que, em 2011, o apresentador foi mantido como refém por Fernando Dutra Pinto por um dia, após ele fugir do cativeiro onde mantinha Patrícia Abravanel, filha de Silvio. Na época, a também apresentadora ficou cerca de uma semana sequestrada.

Tirando esse caso, houve um assalto em 2010, mas somente um genro do veterano estava no local e ninguém ficou ferido.