Ex-mulher de Rodriguinho, Nanah Damasceno acusa o cantor de agressão: Cansei de esconder

22/01/2021 | 11:10



A cantora Nanah Damasceno acusou o ex-marido, o cantor Rodriguinho, de agressão. Segundo o jornal Extra, a acusação aconteceu através de uma sequência de vídeos publicados na madrugada desta sexta-feira, dia 22, e que já foram deletados do Instagram dela.

Na publicação, Nanah aparece afirmando que foi agredida pelo pai de durante uma festa. Ela ainda conta que viveu um relacionamento abusivo por ano.

- Gente, eu estava na festa da Heloísa com meus filhos e eu cansei de esconder o filho da p***a que o Rodrigo é! Ele é um desgraçado, foi um abusador, tive um relacionamento abusivo durante anos. Não sei o que deu nele, o que ele viu. Ele me bateu dentro da festa! Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes, começou ela no desabafo.

- Esse é o Rodriguinho de vocês. Que eu fui mulher para c***o para aguentar um cara desse durante anos. E quando me separei, me separei da melhor forma, pra ele ficar bem, não queimar ele no Brasil inteiro! Só que é essa b**a que ele é, esse lixo, um abusador filho duma p***a.

Os dois, que estavam casados desde 2010, anunciaram a separação no dia 10 de janeiro deste ano, afirmando que já não se relacionavam há um ano. Eles são pais de dois filhos juntos. Além de ser ex-marido de Nanah, o ex-integrante dos Travessos também é empresário da cantora.

O registro viralizou nas redes sociais e o nome do cantor foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. A assessoria de Rodriguinho não foi encontrada para comentar o assunto. No Instagram, o artista não se pronunciou, mas desabilitou os comentários de todas suas publicações. Representantes da cantora não retornaram o contato até o momento.