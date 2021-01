São Caetano inicia vacinação em idosos nas instituições de longa permanência

Yasmim Assagra

Do Diário do Grande ABC



22/01/2021 | 11:07



A Prefeitura de São Caetano iniciou, na manhã desta sexta-feira (22), a vacinação nas ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos). Ao todo, serão 1.057 pessoas a receberem o imunizante entre idosos e cuidadores nas 18 instituições privadas e filantrópicas da cidade.

A primeira entidade atendida será o Lar Nossa Senhora das Mercedes, no bairro Santa Maria, com a primeira vacinada de 104 anos, a aposentada Luiza Campoi. A idosa já está na instituição há cinco anos e garante a importância da vacina. "Já passei por tanta coisa, a vacina só vem para melhorar", garante.

A secretária de saúde, Regina Maura Zetone, que aplicou as doses em pelo menos quatro idosas da instituição, observa que, mesmo que as aposentadas já tenham testado positivo para a Covid-19, é fundamental a imunização. "A Dona Luiza, por exemplo, testou positivo em maio do ano passado e um mês depois, realizamos um novo teste nela e ela negativou, ou seja, não criou imunidade suficiente", comenta.