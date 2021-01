Atriz de Lost e Babylon 5 morre aos 65 anos de idade após deixar mensagem de despedida

22/01/2021 | 10:10



Mira Furlan, atriz ucraniana que atuou como Danielle Rousseau na série Lost, morreu aos 65 anos de idade no dia 20 de janeiro. A causa da morte não foi revelada, mas a atriz havia deixado um post de despedida que foi publicado em suas redes sociais. No texto, ela ainda cita uma frase dita por sua outra famosa personagem: a alienígena Delenn em Babylon 5.

Eu olho para as estrelas. É uma noite clara e a Via Láctea parece tão perto. É para lá que eu logo vou. Nós todos somos coisas de estrelas, eu de repente lembro da fala de Dellen no roteiro de Joe [Michael Straczynski, criador da série]. Não é uma má perspectiva. Eu não tenho medo. Enquanto isso, me deixe fechar os olhos e sentir a beleza ao meu redor. E respirar sob o céu escuro e cheio de estrelas. Inspire, expire. Isso é tudo.

De acordo com a Variety, Straczynski disse que há algum tempo que a saúde de Mira estava enfraquecendo. Em seguida, acrescentou: Continuamos esperando que ela melhorasse.

Ela deixa o marido, Goran Gaji, e o filho, Marko Lav Gaji.