Duda Reis afirma que relação de Nego do Borel com Anitta era por interesse e funkeiro lança música: Vou escrever a minha história de novo

22/01/2021 | 10:10



Em meio à polêmica do fim de seu noivado com Nego do Borel, Duda Reis tem recebido o apoio de diversas famosas, inclusive Anitta, que já foi amiga do funkeiro. Por meio de um comentário no Instagram, a atriz agora revelou que a amizade de seu ex com a cantora existia apenas por interesse. No começo, ela admitiu que não tinha uma boa imagem dela, mas que Anitta desconfiou que algo estivesse errado no relacionamento dos dois:

Realmente, no início do relacionamento eu não tinha uma imagem boa dela porque ele vivia falando mal dela, a difamando como pessoa e artista, dizia pra eu não me aproximar, dizia que ele andava com ela somente pelo que ela poderia proporcionar... nunca houve sentimento e muito menos gratidão da parte dele, somente interesse. Até que um dia, sem ele saber, Larissa já percebendo que poderia existir algo errado, me chamou num canto e me deu a oportunidade de realmente conhecê-la e disse que se tudo que meu pai estivesse falando fosse verdade, ela estaria do meu lado e me apoiaria. Contei pra ela algumas coisas e fui retomando minhas forças por pessoas como ela. Depois desse dia, nos conhecemos como mulheres e nossa relação deu uma virada surreal, o que não era nada interessante para ele. Hoje eu conheço a Larissa e ela foi crucial pra eu abrir meus olhos e crucial pra me dar forças para ajudar outras mulheres. Todos precisam de amigas assim, fato. Sim, é a patroa!

Lembrando que Duda pediu uma medida protetiva contra Nego do Borel após detalhar ter tido uma relação abusiva com o funkeiro e ter descoberto diversas traições. Após o fim do noivado, a atriz voltou para São Paulo, para morar com a família, e tem se preparado para enfrentar um processo judicial contra o ex.

Enquanto isso, o cantor, que pode ser preso, lançou uma nova música chamada Recomeçar que foi escrita por ele. Em um trecho, Nego diz o seguinte:

Vai na minha gaveta, pega a minha caneta / Se não tiver, ela tá em cima da mesa / Vou escrever a minha história de novo. Vim de lá de baixo não vou cair fácil assim / No máximo um recesso mas muito longe do fim / Tô fazendo dinheiro eles fazendo fofoca esperando pela próxima pra falar mal de mim.

Em um texto no Stories, ele ainda explicou:

Eu sei que são muitas pessoas que gostam de mim e acreditam no meu trabalho. Esses dias têm sido difíceis, fazia tempo que eu não parava pra compor uma canção, então eu parei e deixei meu coração falar. A partir de hoje eu quero só fazer o que eu mais amo, que são minhas músicas, e trabalhar bastante! Por favor, escutem essa canção.