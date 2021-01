Criolo fará primeiro show em realidade estendida do Brasil pela Twitch

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/01/2021 | 09:48



A Twitch renovou sua parceria com a CrioloTV, canal do rapper Criolo na plataforma, para 2021. A primeira ação em conjunto ocorrerá neste sábado (23), quando o artista apresentará no streaming o Criolo XR, primeiro show em realidade estendida do Brasil. O evento será transmitido gratuitamente a partir das 20h30.

Realidade estendida (XR) é o termo usado para definir uma tecnologia que usa realidade aumentada (RA), realidade virtual (RV) e realidade mista (RM). Dentro do contexto do evento do Criolo, o recurso permitirá uma performance multifacetada, adaptada para o formato de transmissão da Twitch. Com foco em um conteúdo mais visual do que shows convencionais, a apresentação é inspirada na comunidade gamer na plataforma e na participação ativa do público.

O cenário ainda permitirá que o artista interaja com os gráficos criados a partir da engine Unreal, utilizada na programação de games como Fortnite. Para a transmissão, serão usados painéis de LED, que vão projetar imagens criando um ambiente virtual em 3D. Na prática, a câmera capta as imagens por meio de sensores de posição e rotação e projeta o ambiente com perspectiva que gera a ilusão de que o personagem realmente está inserido em um universo virtual.

Vale destacar que o mecanismo já foi usado por Criolo anteriormente, na produção do clipe de Sistema Obtuso com o Tropkillaz. O single, inclusive, está no setlist da apresentação junto com a também recém-lançada Fellini e outros sucessos da carreira do artista.