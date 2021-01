Zé Felipe entrega reconciliação de Gusttavo Lima e Andressa Suita

22/01/2021 | 09:10



Que Zé Felipe adora uma fofoca todo mundo que acompanha ele e Virginia Fonseca nas redes sociais já sabe, né? Mas o cantor sertanejo aproveitou para acabar de uma vez por todas com as dúvidas dos fãs o casal (ou ex-casal!) Andressa Suita e Gusttavo Lima.

No Instagram, um internauta questionou se os dois haviam se reconciliado e Zé Felipe bateu o martelo:

- Voltou, voltou! Está tudo certo, família unida novamente, disparou ele.

Virginia tirou sarro do companheiro e disparou:

- Fontes by?

- Eu mesmo. Tô sabendo, só que quis segurar!, respondeu ele.

A influenciadora então deu risada:

- Maria fifi, check!!!, disse ela.

Mas segundo Leo Dias, as coisas não são bem assim! Apesar de Gusttavo Lima afirmar que quer retomar o casamento com a mãe de seus filhos, a assessoria de imprensa de Andressa afirmou que a beldade comemorou o aniversário de 33 anos de idade apenas com a família, não citando o cantor sertanejo - embora ele tenha dado pistas de que tenha participado da celebração.

Ela não fez comemorações! Passou o dia com os filhos, a mãe e a irmã dela! Fez somente um bolinho pra fazer fotos com os filhos e cantar os parabéns com as crianças, afirmou a equipe dela para o jornalista.