6 cidades para conhecer no interior de São Paulo – dicas de passeios e hotéis

Redação

Do Rota de Férias



22/01/2021 | 08:48



Muitas cidades do interior de São Paulo são perfeitas para viajantes que querem curtir alguns dias de tranquilidade ou aproveitar o período de férias. O Zarpo, agência online de viagens, preparou uma lista com seis municípios que reúnem ótimas opções de passeios e acomodações. Confira!

6 cidades para conhecer no interior de São Paulo

Atibaia

Situada a 66 km da capital paulista, Atibaia é uma dos melhores destinos no interior de São Paulo. Além das riquezas naturais e das atividades de lazer, a cidade carrega a fama de possuir o segundo melhor clima do mundo, segundo dados da Unesco. Ao lado do passeio de teleférico, uma das principais atrações de Atibaia, vale a pena ir até a Pedra Grande, onde é possível admirar a vista privilegiada e se aventurar em um voo de paraglider ou asa-delta.

Sugestões de hospedagem: Bourbon Atibaia Resort e Tauá Resort Atibaia.

São Roque

Apenas 70 km separam São Paulo (SP) e São Roque, cidade conhecida pelo Roteiro do Vinho, uma vez que abriga alguns dos principais produtores brasileiros. A Estrada do Vinho, com cerca de 10 km de extensão, conta com diversas opções de restaurantes e vinícolas, onde os turistas podem degustar rótulos finos, conhecer parreirais e aprender detalhes sobre a bebida. Além de ser o destino certo para os amantes das uvas, o local possui ainda o Ski Mountain Park, que reúne pistas para a prática de esqui, snowboard e patinação.

Sugestão de hospedagem: Hotel Villa Rossa.

Itu

Conhecida como “Cidade dos Exageros”, Itu vai muito além dos semáforos e orelhões gigantes. Situado a 100 km da capital de São Paulo, o município é um dos mais antigos do País e já figurou entre os mais ricos do estado. Entre os séculos 18 e 20, Itu foi um dos grandes pólos da produção cafeeira do interior paulista. A cultura da época ainda pulsa por meio da arquitetura, dos museus e das fazendas abertas à visitação. Vale a pena visitar o Museu Republicano de Itu, o Parque Geológico do Varvito e a Praça da Matriz.

Sugestão de hospedagem: Novotel Itu Golf & Resort.

Campos do Jordão

Campos do Jordão é um dos principais destinos de inverno do País. Localizada a 180 km da capital paulista, a cidade está a 1.628 m de altitude (é a área urbana mais alta do Brasil), o que a torna o município mais frio do estado de São Paulo. Uma das principais atrações é o Festival Internacional de Inverno, que ocorre durante o mês de julho. Também vale a pena conhecer o Parque Estadual, o Amantikir Jardins, a Pedra do Baú e a Vila Capivari, onde estão os restaurantes, bares e lojas mais prestigiados.

Sugestão de hospedagem: Dan Inn Campos do Jordão.

São Pedro

Situada a 192 km de São Paulo, São Pedro é uma estância turística que sintetiza as principais características das cidades do interior paulista: natureza abundante e clima pacato. As serras ao redor da cidade, com destaque para a Serra do Itaqueri, oferecem inúmeras atividades radicais, como voos de asa-delta e parapente, rapel nas cachoeiras (o município tem 18 quedas d’água), trilhas off-road e diversas modalidades de saltos.

Sugestão de hospedagem: Hotel Fazenda Colina Verde.

Olímpia

As famosas fontes de águas termais atraem uma série de viajantes a Olímpia, que fica a cerca de 440 da capital paulista. O Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais famoso do pedaço, com mais de 50 atrações, entre opções radicais, infantis, familiares e relaxantes. O Hot Beach é outra possibilidade, com muita diversão garantida por rio lento, praia artificial com piscina de ondas e toboáguas. Para além do lazer dentro d’água, Olímpia é também conhecida como “Capital do Folclore”.

Sugestões de hospedagem: Enjoy Olímpia Park Resort, Wyndham Olímpia Royal Hotels e Hot Beach Resort.

Reserva de hotéis

O Rota de Férias trabalha com o programa de afiliados do Booking.com para a reserva de hotéis. Com ele, você pode fazer reservas antecipadas de hospedagem nos hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação sugeridos pelo site. Há opções no Brasil e no mundo, com uma política adequada de cancelamento e todas as informações que você precisa

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis.

Aluguel de carro

Na hora de alugar um carro no Brasil ou no exterior, vale a pena fazer a reserva com a Rentcars.com. O site faz uma pesquisa com as melhores locadoras do mercado, de acordo com o período da viagem e o modelo que você deseja alugar. Assim, é possível ganhar tempo na hora de planejar a viagem e garantir os melhores preços

Clique aqui para pesquisar e alugar um carro.