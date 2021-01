22/01/2021 | 01:16



O México registrou novas máximas diárias dos números relacionados à pandemia do coronavírus nesta quinta-feira, 21. O país contabilizou 22.339 novos casos de covid-19 e 1.803 mortes em decorrência da doença.

O recente surto de casos tem pressionado o sistema de saúde. A Cidade do México, epicentro da pandemia no país, tem 89% de ocupação nos hospitais. Em nível nacional, a taxa é de 61%.

O México é o quarto país do mundo em número de mortes em decorrência do coronavírus, com 144.371, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins. O país registrou 1.457.944 casos de covid-19, de acordo com a instituição.