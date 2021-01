Serei líder de governo com rodinha no pé, diz Minhoca

Raphael Rocha



22/01/2021 | 03:58



O vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB), escalado para ser líder do governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), na Câmara, disse que sua atuação na função irá além do Legislativo. “Serei líder com rodinha no pé”, garantiu.

Minhoca, que está no segundo mandato, assume pela primeira vez o cargo. Ele substituirá Fábio Lopes (Cidadania), que exerceu o posto de líder do governo na segunda metade do primeiro mandato de Paulo Serra.

“Não é meu estilo ficar sentado, esperando. Vou ser um líder que dialogará com os vereadores, com os secretários, mas que, principalmente, estará na rua. O pessoal reclama muito, e tem de reclamar e cobrar mesmo. Mas sei que há muitas boas ideias de gente que quer ver Santo André avançar. É com esse pessoal que também quero conversar. Quero usar a função de líder para colher essas sugestões e levar diretamente aos secretários”, discorreu Minhoca.

O vereador comentou que, desde que foi convidado a assumir o posto, tem feito reuniões com secretários de Paulo Serra para se colocar à disposição e ouvir planos para o futuro. “O time está motivado para fazer até melhor do que o primeiro mandato do prefeito Paulo Serra. E olha que o primeiro mandato foi o de melhor aprovação em todo o Estado, quase 80% de votos válidos”, citou Minhoca, ao lembrar da votação obtida pelo chefe do Executivo, reeleito prefeito de Santo André no dia 15 de novembro com 76,88% dos votos válidos.

“Encaro a missão como oportunidade de amplificar ainda mais meu trabalho e mostrar que estou junto deste governo tão exitoso, que tirou tanta coisa do papel. Santo André teve prefeito recente que acordava meio-dia. Esse não, acorda cedo, vai dormir tarde, quer o bem de Santo André, coisa que eu compactuo. Estamos nos mesmos ritmo e foco. Eu, como vereador, fui o parlamentar que mais articulou emendas federais para a cidade nos últimos 20 anos. E estar nesta função só corrobora com o que eu sempre digo: foguete não tem ré.”

Questionado se ser líder de Paulo Serra neste momento fortalece seu trabalho em torno de ser candidato a deputado federal com suporte do Paço, Minhoca tergiversou. “Eu interpretei o convite da melhor maneira possível. É grande oportunidade e uma grande ferramenta. Quem me conhece, sabe que sou político incansável. Vou contribuir para atingir os objetivos. Os dele (Paulo Serra), os meus e os da cidade.” RR