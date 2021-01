Com show de Vina, Ceará vence mais uma fora e afunda o Goiás no Brasileirão

21/01/2021 | 21:14



Com show do atacante Vina, que marcou dois gols e deu duas assistências, o Ceará confirmou o status de ser um dos visitantes mais temidos deste Brasileirão. O time engatou a sexta vitória fora de casa dentro da competição ao golear o Goiás, por 4 a 0, nesta quinta-feira, no estádio da Serrinha, pela 31.ª rodada. Já o time da casa se afundou ainda mais na zona de rebaixamento.

Com 42 pontos, o Ceará se manteve na parte de cima da tabela e está em boas condições para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana da temporada 2021. Já o Goiás perdeu a terceira partida seguida e está na 19.ª e penúltima posição no tabela, com apenas 26 pontos. O Bahia, primeiro time fora da zona da degola, tem 32.

A partida começou bastante movimentada, tanto que não demorou para a bola ir parar no fundo das redes. Logo aos seis minutos, Ariel Cabral disparou da intermediária, mas no caminho a bola acabou desviando nas mãos do companheiro Heron, antes de entrar no ângulo da meta do goleiro Richard. O lance a favor do Goiás foi analisado pelo VAR e acabou anulado.

O Ceará, então, respondeu com um gol. Aos 17 minutos, em uma jogada pela esquerda, Lima recebeu na entrada da área, limpou a marcação e chutou para o gol. A bola ainda desviou em Chico antes de morrer no fundo das redes. No apagar das luzes do primeiro tempo, o visitante marcou mais um e foi para o intervalo com uma boa vantagem. Vina cruzou na medida para Fernando Sobral, que só escorou para o gol.

Na volta para a segunda etapa, quando o Goiás foi tentar responder, o Ceará marcou mais um e praticamente decretou a vitória. Aos quatro minutos, Vina foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante bateu, deslocou o goleiro Tadeu e saiu para festejar.

A partida se tornou uma goleada aos 17 minutos, quando Vina marcou seu segundo gol e o quarto do Ceará. Lima cruzou na área e encontrou o atacante, que, no meio dos zagueiros, conseguiu finalizar no canto de Tadeu. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Nos minutos finais, o Goiás não conseguiu esboçar reação e o time visitante apenas controlou o resultado. Por isso, venceu por 4 a 0.

Os times voltam a campo no próximo domingo para compromissos da 32.ª rodada do Brasileirão. Logo às 16 horas, o Ceará receberá o Palmeiras, no Castelão, em Fortaleza. Um pouco mais tarde, às 18h15, o Goiás vai visitar o Santos, na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 X 4 CEARÁ

GOIÁS - Tadeu; David Duarte, Chico (Taylor) e Heron; Shaylon, Miguel Figueira (Pedro Marinho), Ariel Cabral, Daniel Oliveira e Jefferson; Fernandão (Douglas Baggio) e Vinícius (Índio). Técnico: Glauber Ramos.

CEARÁ - Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Alyson (Kelvyn); Fabinho (Pedro Naressi), Fernando Sobral, Lima e Léo Chú (Saulo Mineiro); Vina e Cleber (Felipe Vizeu). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Lima, aos 17, e Fernando Sobral, aos 46 minutos do primeiro tempo; Vina, aos 6 e aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Héber Roberto Lopes (SC).

CARTÃO AMARELO - Chico (Goiás).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).