Com gols de Suárez, Atlético de Madrid bate Eibar e mantém liderança do Espanhol

21/01/2021 | 20:06



O Atlético de Madrid deu mais um passo em busca do título espanhol nesta temporada, ao vencer o Eibar, fora de casa, de virada, nesta quinta-feira, por 2 a 1, com dois gols do atacante uruguaio Suárez.

Com o resultado, o Atlético atingiu os 44 pontos, após 17 jogos disputados, sete à frente do vice-líder Real Madrid, que soma 37 pontos, mas já jogou 18 vezes. Mesmo número de partidas jogadas pelo Barcelona, terceiro colocado, dono de apenas 34 pontos. O Eibar, em 15º lugar, continua com 19 pontos.

O Eibar abriu o placar, aos 12 minutos, com um gol de pênalti marcado pelo goleiro Marko Dmitrovic. O Atlético conseguiu o empate ainda na primeira etapa com Suárez, aos 40 minutos, após aproveitar uma bobeada da zaga adversária.

O gol decisivo surgiu aos 44 minutos da etapa final, mais uma vez com Suárez, artilheiro do Espanhol, com 11 gols, aos lado de Messi, do Barcelona. O atacante cobrou com cavadinha para garantir a 14ª vitória do Atlético, que soma ainda dois empates e apenas uma derrota na competição nacional.

Em outro jogo desta quinta-feira, Valencia e Osasuna empataram por 1 a 1. Jonathan Calleri, ex-São Paulo, abriu o placar para o Osasuna, aos 42 minutos do primeiro tempo, enquanto Unai Garcia, contra, marcou para o time da casa.

Com o resultado, o Valencia chegou aos 20 pontos, na 14ª posição, e o Osasuna é apenas o 19º colocado, com 16 pontos.