Sem Messi, Barcelona sofre, perde 2 pênaltis, mas derrota Cornella na Copa do Rei

21/01/2021 | 19:38



O Barcelona sofreu, mas ao contrário dos rivais Real Madrid e Atlético de Madrid, garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Rei, ao vencer, nesta quinta-feira, o Cornella, equipe da terceira divisão espanhola, por 2 a 0, com gols marcados na prorrogação, após empate sem gols no tempo normal.

Repleto de reservas e sem Messi, suspenso pelo cartão vermelho recebido diante do Athletic Bilbao na final da Supercopa da Espanha, o Barcelona atuou no acanhado Estádio Municipal de Cornella, com gramado sintético. O time do técnico Ronaldo Koeman perdeu dois pênaltis. No primeiro, Pjanic, aos 39 minutos do primeiro tempo, bateu no canto direito para defesa de Ramón Juan.

Na segunda etapa, foi a vez de Dembele ter a chance de abrir o placar em uma cobrança de penalidade, mas o goleiro do Cornella voltou a defender, desta vez no centro da meta.

O primeiro gol foi feito aos dois minutos do primeiro tempo da prorrogação, após belo chute de Dembele de fora da área. O segundo surgiu após contragolpe, aos 16 minutos do segundo tempo extra, com Braithwaite.

Em outro duelo da Copa do Rei, o Athletic Bilbao derrotou, de virada, por 2 a 1, o Ibiza e também se garantiu nas oitavas da competição.