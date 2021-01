Estado libera R$ 1,4 mi para criação de dez UTIs em Mauá

Flavia Kurotori

O governo do Estado librou R$ 1,4 milhão para a implementação de dez UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) no Hospital Nardini, em Mauá. A criação das vagas foi anunciada ontem pela Prefeitura após 100% das unidades de terapia intensiva destinadas ao tratamento de pacientes com Covid-19 ficarem ocupadas. Segundo a administração, os leitos serão entregues no início da próxima semana.

O anúncio foi feito no início da noite desta quinta-feira (21), pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT) nas redes sociais, após reunião com o secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi. "Conseguimos a liberação de verba do governo estadual para ampliar em 50% a quantidade de leitos no Hospital Nardini para atendimento a casos graves da doença. A nova ala de UTI estará pronta a partir do início da próxima semana", escreveu Oliveira.

De acordo com o prefeito, a quantia é suficiente para manter os leitos de UTI por 90 dias no quarto andar do Hospital Nardini. Além disso, ele afirmou que a implementação de hospital de campanha foi discutida na reunião, mas não detalhou.