Thelma, do 'BBB 20', trabalha como médica em Manaus na pandemia

21/01/2021 | 18:02



Thelma Assis, médica que foi campeã do Big Brother Brasil em 2020, está em Manaus, no Amazonas, trabalhando no combate à pandemia do novo coronavírus.

A informação chamou atenção nas redes sociais após uma colega de hospital publicar uma selfie ao lado da ex-BBB: "Plantão de hoje com a dra. Thelminha. Toda minha admiração a ela que está aqui para ajudar o Amazonas".

Segundo a assessoria de Thelma Assis, a médica "já vinha se engajando na campanha Respira Amazonas desde as primeiras notícias da situação da cidade."

"Após ajudar na campanha de arrecadação de cilindros de oxigênio e insumos, ela optou ir para Manaus, para dar todo o suporte necessário como médica nos hospitais", conclui comunicado.