Ministério da Saúde confirma envio de vacinas da Índia ao Brasil no dia 22

21/01/2021 | 17:09



O Ministério da Saúde confirmou no período da tarde desta quinta-feira, 21, que as doses da vacina contra a covid-19 vindas da Índia devem chegar ao Brasil na sexta-feira, 22, no fim da tarde. Ao contrário do planejado pelo governo na semana passada, as vacinas Oxford/AstraZeneca virão em voo comercial da companhia Emirates. Antes, o Ministério da Saúde planejava buscar as doses em um avião adesivado. O início da vacinação da população indiana, contudo, atrasou a entrega dos imunizantes negociados com o Brasil, previstos inicialmente para chegar no último domingo, 17. Agora, as doses serão transportadas pela Azul de São Paulo para o Rio de Janeiro.

"O Ministério da Saúde informa que as 2 milhões de doses da AstraZeneca devem chegar ao Brasil nesta sexta-feira, 22, no fim da tarde. A carga vinda da Índia será transportada em voo comercial da companhia Emirates ao aeroporto de Guarulhos e, após os trâmites alfandegários, seguirá em aeronave da Azul para o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de janeiro", informou a nota.

O governo federal iniciou a vacinação contra a covid-19 no Brasil nesta semana com apenas 6 milhões de doses da Coronavac. Isso porque, desde a semana passada, o País aguardava a chegada das 2 milhões de doses da vacina produzida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, vindas da Índia. O uso emergencial das duas vacinas foi aprovado pela Anvisa no último domingo, 17.