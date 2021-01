Foto de príncipe Harry é vista em cerimônia de posse de Joe Biden

21/01/2021 | 17:11



Na última quarta-feira, dia 20, Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos junto com Kamala Harris, sua vice-presidente. A cerimônia, que aconteceu em Washington, nos Estados Unidos, contou com uma curiosa participação de príncipe Harry! Mas como assim? Te explicamos!

Com a transmissão acontecendo ao vivo e diversas fotos circulando por meio das redes sociais, um fã-clube no Instagram percebeu que uma foto do marido de Meghan Markle está pendurada em uma parede da Casa Branca. No momento do flagra, Joe Biden estava cumprimentando o ex-presidente Bill Clinton e a esposa dele, Hillary Clinton.

A imagem em questão é de 2013, da época em que Harry serviu no exército. O clique foi feito no cemitério Arlington, na Virgínia, nos Estados Unidos.

Segundo informações do Daily Mail, Harry é próximo de Joe e da esposa dele, Jill Biden. O neto da Rainha Elizabeth II desenvolveu uma amizade com Jill por conta do Invictus Games, evento criado por Harry que realiza olimpíadas para atletas veteranos de guerra que possuem alguma deficiência física.

E falando na rainha... segundo informações da People, a monarca da Inglaterra enviou uma mensagem pessoal ao mais novo presidente dos EUA. O recado foi mandado a Biden horas antes de ele assumir o cargo na cerimônia. Demais, né? O que será que ela deve ter mandado para ele?