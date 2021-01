Cantora Azealia Banks exibe crânio de uma criança de seis anos de idade em programa de televisão

21/01/2021 | 17:10



A cantora Azealia Banks definitivamente deixou todos de queixo caído com a sua participação no programa australiano The Kyle and Jackie O Show. Ao ser questionada sobre seus hobbies não tão convencionais, a rapper acabou mostrando o crânio de uma menina de seis anos de idade que ela comprou online.

Banks parecia super confortável com a peça e até mostrou como a criança havia morrido ao apontar para um traumatismo craniano.

- Não sei o que vocês acham que acontece quando você vai para a faculdade de medicina e vê um crânio ou um esqueleto. É a mesma coisa. Há muitos sites de pesquisa científica em que você pode comprar crânios humanos como esse aqui.

Completamente surpresos com a situação, os apresentadores do programa de rádio começaram a questionar as motivações da rapper. Kyle Sandilands falou:

- Meu Deus, você está com um crânio!

Enquanto Jackie perguntava:

- Por que você ia querer isso?

Então Azealia respondeu:

- Eu amo ossos e respeito a vida após a morte. Acho que o osso é onde fica preservada a energia da pessoa.

Vídeos polêmicos de Banks

Não é a primeira vez que a cantora fala sobre seus hobbies e gostos peculiares. Em um vídeo compartilhado por ela em suas redes sociais, é possível ver a cantora desenterrando seu gato que havia morrido há três meses.

Banks conta que após recuperar o corpo do animal, ela o cozinhou, mas que tudo não passava de um trabalho de taxidermia, uma técnica de preservação da forma e da pele do animal.

Na época, seus seguidores chegaram a levantar boatos de que a rapper teria comido o animal, mas ela nega.

- Com certeza não, eu não comi o gato. Antes de tudo, eu jamais comeria um gato que está morto há três meses.

O vídeo polêmico foi deletado de suas redes sociais.

Além dos rituais e compras peculiares na internet, o nome da rapper também está muito envolvido com brigas públicas. A cantora já chegou até mesmo a disparar ataques contra Anitta e Pabllo Vittar.