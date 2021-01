Pyong Lee pede desculpas a Leo Dias após afirmar que o colunista havia ameaçado esposa dele: Errei e sei reconhecer

21/01/2021 | 17:10



Pyong Lee se envolveu em uma polêmica com o colunista Leo Dias. O ex-BBB chegou a acusar o colunista de ter ameaçado Sammy Lee, esposa de Pyong, quando ela estava grávida. Com isso, Leo Dias acusou o casal de ter fraudado sorteios. No bate-boca, que aconteceu no Twitter, o colunista encerrou o assunto afirmando que iria processar o hipnólogo.

Agora, também por meio do Twitter, Pyong se retratou e pediu desculpas abertamente:

Acabei de conversar com a Sammy e ela me contou o que realmente aconteceu. A informação que passei foi o que ouvi da assessoria e não dela. Então quero pedir desculpas ao @euleodias pelo comentário que postei dias atrás. Errei e sei reconhecer. Desculpa, Leo Dias.

Nos comentários, o próprio Leo Dias apareceu para responder:

Ok. Já tinha ligado para minha advogada, mas agora o assunto está encerrado. Obrigado.

Em seguida, acrescentou:

Desculpas aceitas. Vida que segue.

Eita!