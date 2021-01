Confeiteira de Santo André ganha prêmio internacional

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



21/01/2021 | 16:59



Thaiane Oliveira Souza, 27 anos, de Santo André, está muito orgulhosa de tudo o que construiu, mais especificamente das maravilhas que faz na cozinha. Ela acaba de ganhar troféu de segundo lugar após apresentar receita em congresso internacional, cuja empresa idealizadora é do Japão. Ela fez um um bolo com o tema natalino Glow Cake. “O voto foi aberto ao público, ficou bem a minha cara”, conta Thay, como gosta de ser chamada.

Moradora do Jardim Santo André, a chef começou a confeitar há 7 anos para sustentar o filho Brayan Souza, 10, que tem síndrome de Down. Ela também é mãe da Brenda Souza, 6. “Na época eu e meu marido - Douglas Souza, 27 - estávamos desempregados. Um amigo me ensinou a fazer pão de mel e comecei a vender na faculdade. Depois passei a fazer bolos de pote para as festas.” Os vídeos postados na página do Instagram de Thaiane (@thay.of) chamaram a atenção de outros profissionais. Convites, como o congresso internacional, começaram a aparecer. “Gostaria que minhas receitas incentivassem outras pessoas e trouxessem alegria. Um bolo pode transformar o dia de alguém.”