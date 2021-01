É oficial! Netflix confirma a segunda temporada de Bridgerton

21/01/2021 | 16:10



Boa notícia! Nesta quinta-feira, dia 21, a Netflix confirmou a segunda temporada de Bridgerton! Produzida pela Shondaland, produtora da Shonda Rhimes - criadora de outras séries como Grey's Anatomy, Scandal e How to Get Away with Murder -, a sequência ainda não tem data de estreia, mas começará a ser produzida ainda no primeiro semestre de 2021.

A série, que estreou em dezembro de 2020, foi baseada nos romances da escritora Julia Quinn e se tornou uma das mais assistidas da plataforma, somando mais de 60 milhões de visualizações. Para quem assistiu à primeira temporada, a presença de uma abelha no fim deixou a entender que a história se centrará no arco narrativo do Lorde Anthony Bridgerton.

E tem mais! De acordo com o jornal britânico Daily Mail UK, a trama pode vir a ter oito temporadas! Em entrevista ao Collider, o showrunner Chris Van Dusen comentou sobre as perspectivas futuras.

- Sendo uma família de oito filhos e sendo oito livros, eu adoraria poder contar as histórias de cada personagem. A série pode ter uma longa vida pela frente.

Quem aí amou a primeira temporada e já está ansioso para a próxima?