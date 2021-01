'O Paciente - O Caso Tancredo Neves' estreia segunda no Canal Brasil

Da Redação



21/01/2021 | 15:52



“O Paciente - O Caso Tancredo Neves” (2020), de Sérgio Rezende, estreia segunda, dia 25 de janeiro, às 20h45, no Canal Brasil. Após 21 anos de ditadura militar, Tancredo Neves foi eleito o primeiro presidente civil pelo colégio eleitoral no Congresso Nacional. No entanto, nunca chega a ser empossado devido a uma grave doença que, após 39 dias de internação, o levou à morte.



Baseado no livro homônimo de Luís Mir, o filme se torna notável pela fidedignidade com a obra e com os fatos. Mir, historiador e pesquisador médico, passou 25 anos se debruçando sobre o caso e analisando os prontuários da época. Em “O Paciente - O Caso Tancredo Neves” acompanhamos não apenas uma série de erros diagnósticos, mas toda a expectativa da população brasileira com a redemocratização e o medo de uma possível volta do regime com a doença de Tancredo.



Outro grande destaque é a interpretação de Othon Bastos do político mineiro, extremamente elogiada pela imprensa. O longa foi indicado a várias categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2019, incluindo Melhor Ator, para Othon Bastos, Melhor Longa-Metragem de Ficção e Melhor Roteiro Adaptado.