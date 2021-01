A Easy Travel Shop é confiável? – faça reservas de passeios e transfers

Redação

Do Rota de Férias



21/01/2021 | 15:48



Se você chegou a esta página e deseja saber se a Easy Travel Shop é confiável, a resposta é sim. Nós atuamos em parceria com a ferramenta justamente por ela facilitar o planejamento de viagens a partir das atrações locais, com reservas antecipadas e pagamentos parcelados.

LEIA MAIS: COMO FAZER UMA RESERVA DE HOTEL NO BOOKING – PASSO A PASSO

O SKYSCANNER É SEGURO? – DICAS PARA COMPRAR PASSAGENS BARATAS

A RENTCARS É CONFIÁVEL? – DICAS PARA ALUGAR CARROS NO BRASIL E NO EXTERIOR

Afinal de contas, o que é a Easy Travel Shop?

A Easy Travel Shop não é uma agência de viagens, mas uma startup brasileira que permite ao viajante reservar tours, experiências, passeios e transfers em diversos destinos do Brasil e também alguns lugares ao redor do planeta, sobretudo nos EUA, nas capitais europeias, no Caribe e em destinos da América do Sul, como Argentina e Chile.

Na prática, funciona assim: você entra no site da Easy Travel Shop, digita o lugar que deseja visitar e uma possível data. Em seguida, uma página de resultados traz todos o serviços oferecidos no lugar, já com os preços e a possibilidade de reservas.

Por que planejar sua viagem com a Easy Travel Shop?

O Rota de Férias usa a plataforma para planejar viagens por diversos motivos. Em primeiro lugar, o Easy Travel Shop é confiável, trabalha com grandes parceiros em diversos destinos e oferece experiências seguras.

Por meio da startup, fica mais simples reservar passeios e transfers com antecedência, garantido sua vaga e, muitas vezes, preços mais em conta do que os cobrados na hora. De quebra, a ferramenta permite pagamentos em reais, mesmo para passeios no exterior, sem incorrer em cobranças de IOF e outras taxas.

Além disso, os pagamentos na Easy Travel Shop são parcelados. Quanto maior for a antecedência de reserva dos tours, das experiências e dos meios de transporte, mais prestações serão oferecidas.

Posso fazer reservas na Easy Travel Shop durante a viagem?

Sim, e esse é um grande facilitador, sobretudo se você estiver no exterior. Caso esteja inseguro, por conta do idioma ou de qualquer outro motivo, de fechar um passeio ou transfer no Caribe, nos EUA, na Europa ou em qualquer outro lugar, vale a pena checar as opções oferecidas pela Easy Travel Shop.

Afinal, a equipe da startup já fez o trabalho de selecionar os melhores fornecedores de serviço para você. A reserva se dá em português, o pagamento em real e fica tudo mais fácil. É por essas e outras, baseado em nossas experiências, que acreditamos que a Easy Travel Shop é confiável.

Como reservar passeios e tranfers na Easy Travel Shop – passo a passo

1 Acesse aqui o site da Easy Travel Shop. Vá ao campo “Login” e aperte “Criar conta”. Insira seus dados pessoais e, no final, dê “Criar conta” novamente. Agora você já estará apto a reservar passeios e transfers.

2 De volta à tela principal, digite o destino que você deseja pesquisar (após escrever as primeiras letras, o sistema exibirá uma lista de opções e, aí, você já sabe se há experiências disponíveis para o local desejado). Depois, insira as datas da viagem e dê “Explorar”. Preencha o formulário para seguir em frente.

3 Uma lista de resultados aparecerá na tela. Role para baixo para ver as opções. Você pode aplicar filtros de ordenação, preços e categorias. Assim que encontrar um passeio, experiência ou transfer que o agrade, basta apertar “Mais detalhes”.

4 Todas as informações a respeito da opção escolhida aparecerão na tela. Cheque detalhes como políticas de cancelamento, horários disponíveis e o que inclui ou não na experiência oferecida. Se estiver de acordo com as informações, acesse o botão “Comprar”.

5 Nas últimas etapas, é hora de preencher os cadastros de finalização da compra, escolher a opção de pagamento e finalizar o processo. Você receberá um voucher ou um e-mail com todas as informações importantes para usar o serviço durante a viagem.

Reserva de hotéis

O Rota de Férias trabalha com o programa de afiliados do Booking.com para a reserva de hotéis. Isso porque, por meio dele, dá para fazer reservas antecipadas de hospedagem nos hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação sugeridos pelo site. Há opções, no Brasil e no mundo, com política adequada de cancelamento e todas as informações que você precisa

Passagem aérea

O robô do Skyscanner, parceiro do Rota de Férias, é um dos mais eficientes do mundo para a pesquisa de passagens aéreas. Ao acessá-lo você pode pesquisar o valor oferecido por diversas empresas para a rota desejada. Também pode criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido forem modificados.

Aluguel de carro

Na hora de alugar um carro no Brasil ou no exterior, vale a pena fazer a reserva com a Rentcars.com. O site faz uma pesquisa com as melhores locadoras do mercado, de acordo com o período da viagem e o modelo que você deseja alugar. Assim, é possível ganhar tempo na hora de planejar a viagem e garantir os melhores preços

Seguro de viagem

Quando queremos encontrar as melhores opções do mercado de seguro de viagem, de acordo com o período e o local que vamos visitar, usamos o Seguros Promo. O site exibe uma comparação com os valores oferecidos pelas principais operadoras do mercado, economizando tempo e garantido para você os melhores preços.

Clique aqui para fazer seu seguro de viagem.

Chip de telefone e internet

Na hora de viajar para destinos fora do Brasil, nunca deixamos de adquirir um chip de internet e telefone. Com ele, dá para se comunicar e acessar a web de qualquer lugar. Temos uma parceria especial com a Viaje Conectado, que oferece diversos pacotes com 10% de desconto. Use o cupom rotadeferias.