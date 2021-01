No Twitter, Arthur Lira reforça discurso sobre disciplina fiscal no País

21/01/2021 | 15:33



O candidato à presidência da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), foi ao Twitter agora à tarde reforçar o discurso de disciplina fiscal no País, após tecer comentários sobre a possibilidade de extensão do auxílio emergencial na manhã desta quinta-feira, 21.

"Apenas ratificando o que eu quis dizer em reunião hoje pela manhã com investidores: primeiro reforçar meu compromisso com a disciplina fiscal que vem sendo implementada", escreveu Lira. "Qualquer discussão sobre eventual auxílio emergencial adicional deve ser feita de forma responsável e acompanhada do aprofundamento de reformas que viabilizem a consistência fiscal de médio e longo prazos no Brasil."

Pela manhã, o deputado respondeu sobre a possibilidade da retomada do auxílio emergencial e disse que, dentro do teto de gastos, e com o Orçamento aprovado, o mercado poderia aceitar um gasto entre R$ 20 bilhões e R$ 50 bilhões por um período máximo de seis meses.

"Penso que (o auxílio) foi providencial para manutenção da economia aquecida, mas sabemos que ele teve falhas. Acho que a base de recebimento será menor. O cadastro será mais polido", disse ele, durante reunião mensal do Conselho Político e Social (COPS), da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Ele disse ainda no evento que não tinha conversado com o governo sobre o tema.