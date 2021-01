Thais Fersoza faz festa surpresa para celebrar os 40 anos de idade de Michel Teló

21/01/2021 | 15:10



Nesta quinta-feira, dia 20, Michel Teló completa 40 anos de idade! E o sertanejo ganhou uma festinha surpresa em família organizada pela esposa, Thais Fersoza! No Stories, o cantor mostrou que a amada acordou às três da manhã para deixar tudo pronto para quando ele acordasse! Na decoração, é possível ver bolo, docinhos, fotos e balões.

Além disso, Thais convidou os sogros, Aldo e Nina, para que eles pudessem fazer parte do grande dia!

- O melhor presente que você me deu foi ter trazido os meus pais!, declarou Teló, para Thais, em um dos vídeos. Muito amor, né?

Além disso, por meio do Instagram, a mamãe de Melinda e Teodoro postou uma foto da celebração e escreveu o seguinte texto:

A.M.O.R. é o que ele representa. É o que ele transmite. É o ele é! Um homem íntegro. De caráter inquestionável. Do coração gigante. Generoso. Que sabe como ninguém ser humano e respeitar a humanidade. Ele é exemplo. Nosso orgulho. Toda admiração do mundo pela sua essência. Que é tão natural e genuína que nem parece real. Louco, né? O olhar dele (além de lindo!) é doce, é leve, acalma, ampara é sincero e faz a gente mergulhar nesse universo que ele enxerga. De bondade. De gentileza. De compreensão e amor a vida e ao próximo. É lindo te acompanhar, andar ao seu lado e ver como sempre transforma tudo em positivo. Que sorte nós temos, meu marido, em ter você. O exemplo purinho do amor de Deus, do que Deus deseja pra nós! Como sempre te digo, obrigada por tudo e por tanto! Você é o amor das nossas vidas! O melhor colo, as melhoras palavras sempre... a nossa calma... o nosso porto seguro. Eu te? AMO! Você me? AMA! A gente se? AMA! Quanto? INFINITO!!! Ps.: vovôs... minha gratidão eterna por tornarem esse dia ainda mais especial! Ps 2.: cunhados, cunhadas, sobrinhos... amamos vocês um tantão! Muita saudade... seria incrível se tivesse dado certo... mas se Deus quiser em breve (assim que possível) a gente comemora todos juntos!!!

Teló também postou a mesma foto e não deixou de comentar:

Que alegria! Sou muito abençoado! Esse ano que vivi intensamente. Um ano tão diferente! Que recebi um dos maiores milagres da minha vida, e me faz cada vez mais crescer na fé e no que sempre acreditei. Em DEUS, no amor DELE, na proteção, em milagres! Entrego mais esse ano de vida nas mãos de DEUS! Meus sonhos, meus projetos, minha família, TUDO! E sei que estarão no melhor lugar. Quanta gratidão! Coração chega a acelerar só de escrever esse texto! Obrigado @tatafersoza por organizar essa surpresa com tanto amor! Por ser minha companheira, parceira, guerreira, gata, maravilhosa! Melinda e Teodoro, por me dar a oportunidade de sentir o amor mais puro! Meus pais que vieram do Mato Grosso do Sul pro Rio de Janeiro, depois de quase um ano, pra gente viver isso juntos! A todos que estão enviando mensagens de carinho! É muito amor! PELAMORDEDEUS! Que esse 2021 seja abençoado para todos nós! Felicidade, paz, amor, sorte, sabedoria, saúde... só coisa boa! É o q desejo pra mim e pra todos!

Fofo, né?