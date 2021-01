Paulo Serra estreita relação com municípios do Alto Tietê

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



21/01/2021 | 14:03



Prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB) recebeu na manhã desta quinta-feira (21) a visita do presidente do Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê), o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), e o secretário-executivo da entidade do Alto Tietê e ex-prefeito de Guararema, Adriano de Toledo. O objetivo foi estreitar relações entre as regiões em busca de ações em conjunto.

O Condemat discute os interesses de dez municípios do Alto Tietê - Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano – e inclui também as cidades de Guarulhos e Santa Branca. Juntos, esses municípios reúnem 3 milhões de habitantes, quase a mesma quantidade do Grande ABC (2,8 milhões).

Na conversa, Paulo Serra e Ashiuchi firmaram compromisso de discussões regionais e tomadas de decisão compartilhadas, em pautas que vão além da Covid-19. O intuito, segundo o governo de Paulo Serra, é “exportar boas políticas públicas e compartilhar boas práticas administrativas”.



"O objetivo da aproximação dos dois consórcios é a união na tomada de decisões regionais, assim como exportar boas políticas públicas e compartilhar boas práticas administrativas", disse o tucano.



O secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Acácio Miranda, e diretor de Programas e Projetos da entidade, José Carlos Orosco Roman, também participaram da agenda.